Vrouwen werken de rest van het jaar onbetaald

ANVR: Reizen van en naar oranje gebied? Dat kan nog steeds veilig en verant­woord

Nederlandse reisorganisaties kunnen volgens brancheorganisatie ANVR nog steeds op een verantwoorde manier pakketreizen aanbieden naar landen met kleurcode oranje. Ook het feit dat in Nederland zelf het aantal coronabesmettingen snel oploopt en we om die reden niet meer welkom zijn in Marokko, is volgens de reiskoepel geen reden toeristische vluchten te schrappen. ,,85 procent van de Nederlanders is gevaccineerd.’’

22 oktober