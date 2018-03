Vorst sloopt waterleidingen en meters in hele land

Tips om bevriezing te voorkomen:

1. Zet de thermostaat in huis op minimaal 10ºC en draai de radiatoren overal in huis open, zeker in ruimten waar de watermeter, hoofdkraan en leidingen zich bevinden.



2. Stel de cv-keteltemperatuur in op minimaal 50ºC en de boiler op minimaal 60ºC.



3. Check of de hoofdkraan goed sluit. In het geval van schade aan de waterleiding kun je hier veel schade mee voorkomen.



4. Isoleer de ruimte met de watermeter goed en plaats zo nodig wat tochtstrips. Bevindt ook je gasmeter zich in deze ruimte? Ventileer de ruimte dan ook regelmatig. Als je de ruimte niet helemaal tochtdicht krijgt, pak de hoofdkraan en toevoerleiding dan in met isolerend materiaal.



5. Kranen en leidingen in onverwarmde ruimtes en buiten kun je het beste apart afsluiten en aftappen. Zo blijft er geen water in achter dat kan bevriezen.