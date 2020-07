Voormalig Wirecard-topman opnieuw gearresteerd in omvangrijke Duitse fraudezaak

De drie spanden samen om ongeveer 3,2 miljard euro aan frauduleuze leningen te verkrijgen om zo financiële verliezen bij het bedrijf weg te poetsen, stelt justitie in München. Dat deden ze door de boeken op te blazen door allerlei niet bestaande bezittingen op de balans te zetten, zodat Wirecard aantrekkelijker leek voor investeerders, klanten en andere geldschieters dan het bedrijf in werkelijkheid was.



Wirecard gaf eerder dit jaar toe dat 1,9 miljard op de balans kwijt was en mogelijk nooit heeft bestaan. De zaak was aan het rollen gekomen na onthullingen van zakenkrant Financial Times. Wirecard heeft inmiddels faillissement aangevraagd.