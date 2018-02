Voor 25 euro is ligbed de hele vakantie van jou

Vanwaar deze nieuwe service?

,,Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het niet beschikbaar zijn van een ligbed aan het zwembad ­ergernis nummer 1 is voor veel ­reizigers. We bieden onze klanten daarom de mogelijkheid om voor hun zonvakantie hun lievelingsplekje te reserveren.''

Wereldwijd zijn de twee organisaties de eerste die deze service aanbieden. ,,Daar zijn we best trots op. We introduceren de dienst in meerdere landen, voor ­reizigers uit Nederland, België, Scandinavië, Duitsland en Groot-Brittannië.''

Hoe werkt het?

,,Voor 25 euro per persoon kunnen vakantiegangers voor de hele vakantie hun eigen ligbed reserveren. Het maakt niet uit hoe lang ze gaan. Ze krijgen vooraf een plattegrond van het zwembad om een goede keuze te kunnen maken. We geven precies aan hoe de ligging is ten opzichte van het hotel en andere faciliteiten. Via gps kunnen we laten zien wanneer de bedjes in de zon liggen en wanneer in de schaduw. Zo kan iedereen een eigen stekje zoeken aan de hand van zijn voorkeuren. We beginnen met deze service in onze eigen hotels op de Canarische Eilanden. Vanaf deze zomer breiden we dit uit naar meerdere bestemmingen.''

Blijven andere reizigers dan met de rotbedjes zitten?

,,Maximaal 20 procent van de ligbedden wordt vooraf gereserveerd. De rest is nog steeds vrij beschikbaar. Op is op, als de 20 procent vol zit, stoppen we. Er worden niet meer bedjes op voorhand weggegeven.

Quote Via gps kunnen we laten zien wanneer de bedjes in de zon liggen Carola Hoekstra Bovendien heeft niet iedereen dezelfde voorkeur, de wensen verschillen. De een houdt van zon, de ander meer van schaduw. Sommigen willen bij het kinderbad zitten, anderen juist bij het grote bad. De te reserveren bedjes staan op verschillende plekken. Het kan dus niet zo zijn dat alle bedden bij het pierenbadje zijn gereserveerd. Ook de andere toeristen hebben voldoende keuze. Dat houden we zo, want we willen al onze reizigers gelukkig maken.''

Hoe kwamen jullie op dit idee?

,,We doen voortdurend onderzoek naar de vakantiebeleving en proberen zo veel mogelijk op wensen van mensen in te spelen. Zo zijn we vorig jaar ook begonnen met ‘kies je kamer’, ook een service om een beetje stress, bijvoorbeeld over de verdieping waar ze slapen, bij reizigers weg te nemen. Mensen vinden dat prettig, maar de plek aan het zwembad is mogelijk nog veel belangrijker. Door die vooraf te reserveren, zijn mensen veel flexibeler. Ze kunnen ’s ochtends naar een stad of een lokaal marktje en weten dat ze daarna gewoon weer lekker met op hun favoriete bed bij het zwembad kunnen liggen.''

Het is nog een proef. Wanneer is die geslaagd?

,,Eigenlijk hebben we daar geen harde norm voor. Voor ons is de test geslaagd als reizigers er blij mee zijn. We onderzoeken vanaf het begin hoe ze de vakantie en deze service waarderen. Bij tevreden klanten gaan we door. Dat is onafhankelijk van het percentage stoelen dat daadwerkelijk wordt gereserveerd. Natuurlijk gaan we evalueren, maar we rekenen op een go. Eind april gaan we kijken hoe snel we het concept kunnen inzetten in andere hotels.''