Vodafone-storing neemt langzaam af

VIDEO Wat als de Toto verdwijnt? ‘Tabaksza­ken zijn flexibel’

16:12 De Toto verdwijnt mogelijk door een hogere belasting op sportweddenschappen. Hoewel de branchevereniging voor tabaksverkopers zegt dat het de doodsteek is voor veel speciaalzaken, denken niet alle verkopers hier zo over. Hun inkomsten staan dan wel onder druk, maar het voetbalgokspel zal hen met enkele duizenden euro’s per jaar niet de kop kosten.