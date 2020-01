Vliegtuigbouwer Airbus bereikt akkoord in internationale omkopingszaak

De praktijken vonden plaats in de concurrentiestrijd tussen Airbus en vliegtuigrivaal Boeing. Nu het bedrijf tot een schikking komt – en Boeing worstelt met de nasleep van twee dodelijke crashes veroorzaakt door technische mankementen aan zijn 737 Max-toestel – kan Airbus een voorsprong krijgen. Wat dat betreft is de timing ideaal, aldus analisten. Volgens hen zou een wereldwijde schikking Airbus rond de 3 miljard euro kunnen kosten. Details over de bereikte schikking zijn niet bekendgemaakt.

‘Achter je laten’

,,Als je zo’n aanklacht aan de broek krijgt, is dit het moment om het achter je te laten’’, zegt Bloomberg-analist George Ferguson over de schikking in de omkopingszaak. ,,Terwijl je concurrent in de problemen zit.’’



Door de omkopingszaak zijn de afgelopen jaren vrijwel alle bestuurders van het bedrijf vertrokken of met pensioen gegaan. Het nu gesloten akkoord moet nog wel door rechters in de drie landen worden bekrachtigd. Ook heeft de Amerikaanse toezichthouder er nog iets over te zeggen.