Vliegen op 'strippenkaart' met KLM binnenkort mogelijk

Het abonnement is voor bedrijven en particulieren die kiezen voor één of meerdere Europese bestemmingen. ,,De vraag naar een dergelijk product is de afgelopen jaren gestegen”, aldus Kreulen. Ook op social media is de vraag zichtbaar aanwezig.

Prijs

Bij de bundel geldt een vaste en lagere prijs per vlucht. De prijs wordt bepaald door het aantal personen dat van de zogeheten KLM Flight Bundle gebruikmaakt samen met de wensen van de passagiers.



De prijs van het abonnement varieert van 1.000 tot 3.000 euro. Wie negentig dagen van tevoren zijn vluchten boekt en het hele jaar één vaste bestemming heeft, betaalt een lagere prijs. Passagiers die last minute boeken en wisselende bestemmingen hebben, betalen een hogere prijs.



Betaling kan in een keer of gespreid. De bundels met eenmalige boekingskosten zijn te boeken via de website van KLM.

Technisch