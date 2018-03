Vijf dingen die écht nieuw zijn in Hudson’s Bay

Hudson’s Bay integreert online shoppen in de winkel. Op de begane grond zit de ‘Click & Collect’ ruimte. Wie iets via de website bestelt kan het uiteraard thuis laten bezorgen, maar ook hier in de winkel. Dan haal je het op bij Click & Collect, waar ook paskamers zijn zodat je meteen kunt kijken of het staat. Zo niet, dan kun je het ook meteen weer inleveren. Er staan ook computers waarop je bijvoorbeeld een andere maat kunt bestellen, als die in de winkel niet voorradig blijkt te zijn. In dezelfde ruimte kun je overigens ook gratis je telefoon opladen.