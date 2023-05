Verzekeraars: recordbedrag aan schade door extreem weer in 2022

Extreem weer heeft vorig jaar een recordbedrag aan schade veroorzaakt in Nederland: ruim 886 miljoen euro. Het Verbond van Verzekeraars meldt dat in de donderdag verschenen Klimaatschademonitor. Veruit de meeste schade (714 miljoen euro) werd veroorzaakt door de drie stormen die in februari een spoor van vernieling trokken: Eunice, Dudley en Franklin.

Het schadebedrag door de stormen kwam aanzienlijk hoger uit dan de ruim 500 miljoen euro waar de verzekeraars in eerste instantie op rekenden.

Het vorige record stamde uit 2016. Toen kregen verzekeraars in totaal 770 miljoen euro aan claims binnen die met extreem weer te maken hadden. Dat kwam vooral door hagelschade. De cijfers gaan terug tot 2007.

,,Extreme neerslag en storm kosten de samenleving steeds meer geld. De impact van klimaatverandering is evident. Dus we moeten alles op alles zetten om Nederland klimaatbestendiger te maken”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het verbond in een verklaring.

Op de invloed van klimaatverandering valt overigens wel iets af te dingen waar het gaat om de cijfers over vorig jaar. Klimaatexperts van het KNMI schreven toen over de winterstormen dat de opwarming van de aarde hier ‘geen rol van betekenis’ in speelde. ,,De invloed van klimaatverandering op het ontstaan van winterstormen is klein en valt in het niet bij de grote jaar-op-jaar variaties in ons winters windklimaat. Wel neemt in een warmer klimaat de hoeveelheid neerslag toe die met deze stormen gepaard gaat”, legde het KNMI uit.

Wetenschappers hebben van andere vormen van natuurgeweld wel vastgesteld dat de kans daarop steeds groter wordt door de opwarming van de aarde. Zo is volgens klimaatwetenschappers de kans groter geworden dat in West-Europa in korte tijd extreem veel regen valt, zoals in de zomer van 2021 gebeurde. Toen overstroomden delen van Zuid-Limburg, Duitsland en België. Het Utrechtse Leersum werd in datzelfde jaar hard getroffen door valwinden. Volgens het KNMI stijgt ook de kans daarop doordat het warmer wordt.

Volgens Weurding is meer bewustwording nodig om schade te voorkomen. ,,Hoe voorkomen we schade, bouwen we veilig en hoe passen we ons aan? Alleen dan kunnen we op lange termijn de verzekerbaarheid voor mensen en bedrijven blijven garanderen.”

De sector werkt hierin nauw samen met het KNMI. Om vroeg te kunnen waarschuwen, bouwt het instituut aan een Early Warning Centre (EWC). Het idee is dat schade kan worden beperkt als risico’s vooraf beter kunnen worden ingeschat.