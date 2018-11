Verwarring bij ING-klanten over creditcardaflossing

Bij zeker enkele duizenden ING-klanten is het afgelopen week misgegaan met de aflossing van de creditcardrekening. Bij een deel van de klanten is de aflossing helemaal niet verwerkt, bij een ander deel is de aflossing juist twee keer verwerkt.

Verschillende klanten vragen zich op sociale media af of er misschien iets mis is met de aflossingen op hun creditcard. Dat kan kloppen, bevestigt de bank desgevraagd. Er is sprake van een fout na een wijziging van het systeem, zo ontdekte de bank gisteren.

In een reactie laat de bank weten dat het is misgegaan bij klanten die op 24, 26 of 29 oktober een aflossing op hun creditcard hebben gedaan. Die betalingen zijn nog niet verwerkt. Aflossingen die op 25 oktober zijn gedaan, blijken juist dubbel verwerkt.

De bank kwam daar gisteren achter. ,,We zijn sinds die tijd als een malle bezig om de fout te herstellen’’, reageert een zegsvrouw van de bank. ,,We gaan ervan uit we dit probleem uiterlijk vrijdagavond hebben opgelost.’’

De bank benadrukt dat de problemen met de creditcardaflossingen geen invloed zullen hebben op de rente. Klanten die nu een te lage bestedingsruimte hebben, kunnen contact opnemen met de klantenservice. Voor specifiek die groep klanten zorgt ING voor een oplossing.

Hoeveel klanten precies gedupeerd zijn, wil de bank niet zeggen. Bij 2,5 procent van de ING-creditcardklanten is de aflossing niet verwerkt. De dubbele verwerking is bij 0,8 procent van de klanten met een creditcard de mist ingegaan.