Vertrekkend topman Prorail: Ik schaam me er soms voor bij de overheid te werken

Waar blijft de trein naar Amersfoort? We staan met Pier Eringa op station Amsterdam Zuid. Het idee: tijdens de rit terugblikken op zijn vier jaar bij ProRail, de organisatie waarvan Eringa vandaag afscheid neemt. En waar kan dat beter dan rijdend op zijn eigen spoor?



Maar ineens verdwijnt de trein van de borden. Eringa kijkt op zijn mobiel. ,,Shit, een springer bij Naarden-Bussum.'' Hij zucht. ,,Daar hebben we als ProRail net wekenlang het spoor aangepakt. Dit is echt vervelend, reizigers hebben al zoveel overlast achter de rug.”



We wijzigen de bestemming naar Utrecht. Intussen start Eringa een uitgebreid betoog over suïcides op het spoor. Vlak na zijn aantreden in 2015 riep de Fries woede over zich af door te vragen waarom springers altijd de spits uitkiezen. ,,Een fout grapje'', zegt hij nu. Hoewel: ,,Het leidde wél tot een goed contact met 113 Zelfmoordpreventie. De jaren erna hebben we veel maatregelen genomen: speciale matten bij het spoor zodat het moeilijker is in de buurt te komen, lampen en camera's op plekken waar veel springers zijn. Het aantal suïcides is inmiddels tot onder de tweehonderd per jaar gedaald.''