Vermiste zoon (19) van Nederlandse schoenenmagnaat dood gevonden: ‘We need justice for Xavier’

stille tochtDe jongeman die donderdag dood werd gevonden in een bosperceel bij de Kollenberg in Sittard, is de 19-jarige Xavier Durlinger, zoon van schoenenmagnaat Roger Durlinger. Vrienden en bekenden houden woensdag een stille tocht in Sittard om Xavier te gedenken. ,,Hij had een heel groot hart.”

De politie weet inmiddels zeker dat Xavier door een misdrijf om het leven is gekomen. Donderdag hield de politie rond de verdachte dood van de man nog een slag om de arm, maar gisteren werd uit onderzoek duidelijk dat waarschijnlijk een nog onbekende persoon verantwoordelijk is voor zijn overlijden.

Omdat de familie heeft besloten Xavier in besloten kring te begraven, organiseren vrienden een stille tocht om een laatste eer aan hun vriend te betuigen. ,,Xavier was een zorgzaam persoon. Met een heel groot hart. Hij stond altijd voor iedereen klaar”, zegt de organisator van de stille tocht, Tunezi Samir, tegen deze site.

Samir leerde Xavier zo’n vijf jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriend. ,,De klik was er meteen, we konden goed met elkaar opschieten. Sindsdien is er een broederschap ontstaan.” De vriendschap tussen de twee was zo innig dat ze elkaar als broers zagen, zegt Samir. ,,Hij was mijn bonusbroertje. Een echte, loyale vriend. Daarom wil ik deze stille tocht voor hem organiseren als eerbetoon aan Xavier en aan onze vriendschap.”

Zachtaardig

Xavier stond nog in de bloei van zijn leven, schrijft een vriendin op Facebook. ‘Een jongen die bekend stond bij iedereen als een zachtaardige jongen, een jongen die alles met je zou delen, een jongen die nog een heel toekomst voor z’n ogen had. Een jongen die op deze verschrikkelijke manier van zijn leven is ontnomen, een kind die niet meer terugkeert bij z’n moeder’, schrijft Fatna Tamoh. ,,We need justice for Xavier Durlinger.”

De nabestaanden van de overleden tiener lopen tijdens de tocht voorop. De tocht begint om 19.00 uur in de Stationstraat. Kaarsjes en lichtjes zijn toegestaan.

Schoenenzaak Durlinger

Door het overlijden van Xavier is het 140-jarig jubileum van schoenenzaak Durlinger afgeblazen. De Sittardse schoenenfamilie laat op Facebook weten dat de festiviteiten niet door kunnen gaan wegens familieomstandigheden. ,,Onze gedachten gaan uit naar Roger en de rest van de familie”, laat woordvoerder Loes Sieben van Durlinger’s Schoenbedrijf in een reactie aan Schoenvisie weten. ,,We zijn verdrietig en verbijsterd en zullen als organisatie alles doen om de familie Durlinger te steunen in deze moeilijke tijd.”

Het Limburgse familiebedrijf zou vandaag het 140-jarig jubileum vieren, met muziekoptredens in verschillende winkels in Limburg en Brabant. De festiviteiten zijn afgelast, zegt Sieben tegen Schoenvisie. ,,De winkels zijn gewoon open; het is de wens van Roger dat het bedrijf blijft doordraaien. Wellicht dat we het op een later moment nog inhalen, maar daar zijn we op dit moment niet mee bezig.”

Met 44 winkels en vier webshops is Durlinger een van de grootste en oudste schoenenretailers van Nederland. In totaal werken er zo’n 250 medewerkers voor het Limburgse familiebedrijf.

Wat is er gebeurd?

De 19-jarige Xavier, die sinds vorige week uit het niets van de aardbodem verdween, werd donderdag in een bos bij de wijk De Kollenberg in Sittard gevonden. Hij werd woensdagavond 11 mei voor het laatst gezien aan de Ligne in Sittard, toen hij op een zwarte herenfiets zat. Sindsdien ontbrak zowel van de jongeman als van zijn fiets elk spoor. Dinsdag riep de politie mensen op naar de vermiste man uit te kijken en werden foto’s van hem gepubliceerd.

Over hoe de man om het leven is gekomen, wilde een woordvoerster van de politie gisteren niets zeggen. De politie vraagt mensen die op 11 mei bij de Ligne mogelijk iets gezien hebben zich te melden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.