Verkoopgolf walst over beurzen, techmiljardairs verliezen fortuinen

De beurzen zitten in zwaar weer. Beleggers zetten aandelen wereldwijd in de uitverkoop. De technologiesector krijgt flinke klappen en dat voelen de techmiljardairs in hun portemonnee. Ze hebben al fortuinen verloren.

De vrees voor een globale groeivertraging, de handelsoorlog tussen de VS en China, de stijgende rente in de VS, de onzekere uitkomst van de brexit en Italiaanse begrotingsperikelen duwen beleggers naar de uitgang.

In de VS zijn zowel technologiebeurs Nasdaq als de Dow Jones hun jaarwinst kwijtgespeeld. De grootste vijf Amerikaanse technologiereuzen - Amazon, Apple, Facebook ,Google en Netflix - zitten in een neerwaartse spiraal omdat beleggers minder risicovolle oorden opzoeken.

1.000 miljard dollar

De afgelopen maanden is er al 1.000 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgegaan. De oprichters, CEO’s en grote investeerders van de techgiganten zien hun vermogen snel slinken.

Volledig scherm Jeff Bezos, CEO van Amazon, is nog steeds de rijkste persoon ter wereld. © AFP

Jeff Bezos, CEO van Amazon, heeft ongeveer 42 miljard dollar (omgerekend 37 miljard euro) verloren sinds zijn vermogenspositie begin september nog piekte op 168 miljard dollar (of 147 miljard euro).

Het aandeel Amazon is sindsdien met meer dan 25 procent gedaald waardoor Bezos nog 126 miljard (of 110 miljard euro) overhoudt. Het is echter niet allemaal kommer en kwel voor hem: Bezos blijft de rijkste persoon ter wereld.

Volledig scherm Mark Zuckerberg © AFP

Ook het vermogen van de CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, kalft af. Hij verloor zo’n 34 miljard dollar (of 30 miljard euro) sinds eind juli en is nu nog 52 miljard dollar (of ruim 45 miljard euro) waard.

Facebook werd dit jaar door een reeks problemen geplaagd zoals de privacyschendingen van Cambridge Analytica en de Russische politieke inmenging via posts op het sociale netwerk. Het aandeel is sinds juli 40 procent in waarde gedaald. Zuckerberg staat op de zevende plaats van rijkste mensen ter wereld.

Microsoft-oprichter Bill Gates, die nog 1 procent van het technologiebedrijf bezit, heeft sinds begin oktober 5 miljard dollar (of ruim 4 miljard euro) verloren. Hij is nog steeds ongeveer 95 miljard waard dollar waard (omgerekend 83 miljard euro) en is volgens Bloomberg de tweede rijkste persoon ter wereld.

Volledig scherm Larry Page (links) en Sergey Brin, de oprichters van Google © EPA

Sergey Brin en Larry Page, de oprichters van Google, hebben samen 20 miljard dollar (of ruim 17 miljard euro) verloren sinds hun vermogenspositie in juli piekte. Het aandeel Google verloor sinds juli 20 procent van zijn waarde.

Superbelegger Warren Buffet is nog steeds ‘s werelds derde rijkste persoon. Zijn vermogen was begin februari 93,4 miljard dollar (82 miljard euro) waard. Sindsdien heeft hij ‘slechts’ 4 miljard dollar (3,5 miljard euro) verloren. Zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway is de grootste aandeelhouder van Apple. Dat aandeel noteert nu al 22 procent onder zijn piek. Steeds meer analisten en beleggers vrezen dat de vraag naar iPhones zal afnemen.

Volledig scherm Warren Buffet © REUTERS