Verkoop van dier- en milieuvriendelijk gemaakt voedsel stijgt spectaculair

Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel van de Wageningen Universiteit. De trend om steeds duurzamer te eten zet onverminderd door, concludeert minister Kamp van Economische Zaken, die het onderzoek gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,De forse en aanhoudende groei van de vraag naar duurzame producten toont aan dat de markt voor duurzaam voedsel al lang geen nichemarkt meer is.''



Een duurzamer aanbod van etenswaren loont volgens de minister niet alleen voor de natuur en het welzijn van dieren, maar 'zeker ook voor ondernemers'. ,,Ik verwacht dat het bedrijfsleven de komende jaren verder op deze trend inspeelt en een nog ruimer aanbod van duurzaam voedsel op de markt brengt'', zegt Kamp.



In de supermarkten en bij verkooppunten onderweg, zoals op vliegvelden, treinstations en tankstations was de groei het grootst, respectievelijk 36 en 42 procent. In de horeca, catering en bij zorginstellingen blijft het aanbod van duurzamer geproduceerd voedsel wat achter.



Duurzame eieren zijn het meest gewild, met een marktaandeel van 40 procent van alle verkochte eieren. Ook duurzamere vis wordt goed verkocht: al bijna één op de drie aangeschafte visjes heeft een keurmerk (MSC voor wildgevangen of ASC voor kweekvis. Duurzame koffie en thee hebben eveneens een marktaandeel van 30 procent. De meeste producten werden verkocht met het keurmerk Biologisch (30 procent), gevolgd door Beter Leven (28 procent), het dierenwelzijnskeurmerk van de Dierenbescherming, en UTZ Certified (21 procent).