‘Vegetarische kipnuggets bij McDonald's? Waarom niet’

prijzenoorlog Bij Dirk doen ze er alles aan om de goedkoop­ste te zijn (en dus bezorgen ze geen boodschap­pen)

9:00 Prijsdoorbraak! Nergens voordeliger! Supermarkten doen ons graag geloven dat ze met voorsprong de goedkoopste zijn. Supermarktketen Dirk van den Broek staat in de frontlinie als het gaat om de laagste prijzen voor de boodschappen. Hoe ver kun je gaan met deze prijzenslag? Volgens Dirk-directeur Marcel Huizing best ver als je maar slim inkoopt en goed op de kosten let. ,,En een tandje harder lopen dan de rest helpt ook mee.’’