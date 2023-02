Veel zzp’ers begonnen vorig jaar bedrijf in de bouwsector

In de bouwsector werden de meeste bedrijven opgericht, met name door zzp’ers. In totaal ging het om ruim ongeveer 11.100 oprichtingen, zo’n 10.700 daarvan betrof een zzp-bedrijf. Naast de bouw startten in 2022 volgens het CBS ook veel organisatieadviesbureaus. Binnen deze branches werden daarentegen ook veel bedrijven opgeheven in 2022, ruim 6000 in de bouw en bijna 5000 organisatieadviesbureaus. Per saldo bleef de bouw echter de branche waarin relatief de meeste bedrijven vorig jaar het levenslicht zagen.