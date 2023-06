VDL Nedcar kondigt massaontslag aan: eerst 1800 banen weg, mogelijk volgend jaar nog meer

Bij autofabrikant VDL Nedcar in het Limburgse Born verdwijnen per 1 november 1800 banen. Dat heeft het bedrijf donderdagochtend bekendgemaakt. De fabriek heeft een aflopend contract met BMW, en heeft vanaf begin volgend jaar flink minder werk. Bij het bedrijf werken 3950 mensen.

Duizend vaste medewerkers en achthonderd uitzendkrachten verliezen hun baan. Het gaat daarbij om productiemedewerkers en personeel in ondersteunende diensten. VDL zegt meer ontslagen rond 1 maart 2024 niet uit te sluiten.

Het was al bekend dat in de toekomst voor een groot deel van het personeel geen werk meer is. Nu is de formele adviesaanvraag voor het massaontslag naar de ondernemingsraad gestuurd. VDL spreekt van een ‘onvermijdelijke afbouw van medewerkers’. Er zijn nu per dag nog twee ploegendiensten, vanaf november wordt dat teruggebracht naar één dienst.

Demonstraties

In de fabriek worden auto's van het BMW-merk Mini gefabriceerd. Dat houdt echter op als het contract in maart 2024 afloopt. Personeel van Nedcar demonstreert al weken voor een goed sociaal plan, zodat ze op een goede manier bij het bedrijf kunnen vertrekken.

Het bedrijf wil personeel zo veel mogelijk naar ander werk begeleiden. Tot volgend jaar zou nog een sociaal plan uit 2021 gelden, dat volgens VDL het dubbele van de wettelijke ontslagvergoeding inhoudt. Verder krijgen medewerkers een uitwerkbonus van 7500. Werknemers vinden dit echter niet genoeg.

Vorige maand legden werknemers van Nedcar het werk stil (video):

VDL deed voor het pinksterweekend een bod aan de vakbonden, maar die vinden dat veel te laag. ,,Er is hier veel emotie en boosheid bij de mensen", aldus een FNV-woordvoerder toen. ,,De mensen verliezen baan en levensgeluk. Dat speelt enorm. De beëindigingsvergoeding die VDL hen aanbiedt, is veel te laag.” Ook deze donderdag staakt het personeel van de autofabriek, voor de zesde keer onder de vlag van de vakbonden. Eerder waren er ook al twee wilde stakingen bij Nedcar.

De manier waarop het bedrijf het massaontslag heeft aangekondigd, is slecht gevallen bij de vakbonden. Zij en de ondernemingsraad moesten het uit de media vernemen. Vakbonden FNV en CNV noemen het bericht ‘olie op het vuur'. ,,Mensen realiseren zich nu, dat het eindig is, hun baan bij Nedcar”, zei Peter Reniers van de FNV in een reactie. ,,Ze gaan zich nu pas echt zorgen maken over hun toekomst, nu er een datum is. En dat zonder dat er een goed sociaal plan is afgesproken. Ik verwacht nog meer stakers.” Ook het feit dat het bericht komt terwijl buiten bij de fabriek personeel aan het staken is, wordt niet gewaardeerd.

Door de stakingen is er inmiddels een productieachterstand van 3800 voertuigen, meldden de vakbonden eerder deze week.

Nieuw contract

VDL hoopt ondertussen een nieuw contract met een autofabrikant binnen te halen. ,,Na de opzegging van het contract tot 2030 door BMW hebben we ontzettend hard geknokt voor de juiste aansluiting middels autoproductie”, zegt directeur John van Soerland van VDL Nedcar. ,,Dat is ons tot nu toe niet gelukt. Uiteindelijk is de tijd, door turbulente omstandigheden op de automarkt, te kort gebleken om de hele populatie aan het werk te houden. Wij balen daarvan en naar onze medewerkers die hun baan gaan verliezen spijt ons dat.”

