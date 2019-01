Vastgoedbedrijf Bernhard jr. koopt Mediapark

Het Mediapark stond al meer dan twee jaar in de etalage. Over de verkoop zijn geen financiële details bekendgemaakt. Wel lichtte de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger van Economie toe dat er geen contact is geweest met prins Bernhard bij het sluiten van de deal.

Vastgoedbons

Als privépersoon investeert de prins ook in woningen in opkomende gebieden in Amsterdam, zoals De Pijp en delen van West. Hij zou privé en via bedrijven zo’n 590 woningen, kantoren en winkels in bezit hebben, waarvan 349 in Amsterdam. Dit maakt hem een van de grootste vastgoedbonzen in de hoofdstad.