VanDrie Group: Claim over longkwalen kalfjes niet reëel

Dier&Recht stelde eerder dat honderdduizenden kalveren longontsteking of pijnlijke borstvliesontsteking zouden hebben, op basis van wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Lifestock Research.

Uit pathologisch onderzoek is weliswaar gebleken gebleken dat meer dan 50 procent van de onderzochte witvleeskalveren afwijkingen op de longen heeft,maar dit betekent volgens VanDrie Group niet dat de dieren ‘klinisch ziek’ zijn geweest. ,,Het hoge percentage genoemd door Dier&Recht komt op geen enkele manier overeen met het percentage afkeuringen van longen dat op onze kalverslachterijen wordt geconstateerd.”

,,Maar als de dieren niet ziek zijn, waarom is het antibioticagebruik dan zo hoog in de kalverhouderij?”, reageert Dier&Recht. ,,Volgens de Autoriteit Diergeneesmiddelen werd een vleeskalf in 2017 gemiddeld 24 dagen behandeld met antibiotica. Dat is 11 procent van zijn levensduur.”

,,De hoge percentages pleuritis die zijn aangetroffen in het onderzoek zijn niet te bagatelliseren. 35 procent van de witvleeskalveren en 54 procent van de rosékalveren had verschijnselen van pleuritis in het slachthuis. Pleuritis is een extreem pijnlijke ontsteking”, zegt de dierenrechtenclub verder.

De wetenschappers deden onderzoek op veertien kalverhouderijen. Een van de onderdelen van de inspectie was de staat van de longen na de slacht. Frederieke Schouten, dierenarts bij Dier&Recht, liet weten dat de organisatie zich rot is geschrokken. ,,Door de grote aantallen dieren die hierbij zijn betrokken, vertalen we de cijfers door naar de hele Nederlandse vleeskalverhouderij’’, aldus Schouten.

Slachthuisschandaal

,,Laat het duidelijk zijn dat de VanDrie Group en andere collega’s in de kalverhouderij alles doen aan de gezondheid van kalveren”, stelt het bedrijf dat vorige week ernstig in opspraak kwam door zeer schokkende beelden van zware mishandelingen in een van zijn slachthuizen in het Belgische Hasselt.

De VanDrie Group zegt daarover erg aangedaan te zijn. De kalverslachtingen in Hasselt zijn gestaakt en zullen pas hervat worden als alle betrokken partijen, zoals de Belgische minister van Dierenwelzijn, zich daarin kunnen vinden, zegt het bedrijf.