Van Action tot supermarkt: verrassende huurders in Hudson's Bay-winkels

Acht van de vijftien voormalige Hudson's Bay-warenhuizen hebben een nieuwe huurder. Het gaat om winkels in Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Breda, Enschede, Tilburg, Den Bosch en Leiden. Van deze acht locaties springt Leiden het meest in het oog. Sinds twee weken is in het statige monument aan de Aalmarkt een Action gevestigd. Het contrast tussen de discounter en het veel luxere Hudson's Bay is groot, maar Action heeft de winkelinrichting speciaal voor deze centrumlocatie aangepast.