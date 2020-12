Vallen Miss Etam en Steps alsnog om? Moederbedrijf vraagt uitstel van betaling aan

Het gaat (weer) mis bij Miss Etam: ‘De keten wordt helemaal uitgekleed’

9 oktober Kan Miss Etam over drie jaar haar 100ste verjaardag vieren? Als ze het al redt, is het in ieder geval niet in de huidige vorm. Van de kleine honderd winkels zijn er recent dertig gesloten en het is de vraag of ze ooit nog opengaan. ,,De boel dondert in elkaar.’’