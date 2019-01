‘Vaker burenruzies en geschillen over verbouwingen’

In een jaar steeg het aantal meldingen met 7 procent: van 3.725 in 2017 naar 3.900 meldingen in 2018. Volgens de jaarlijkse barometer gingen veruit de meeste geschillen over: ‘beplanting’, ‘geluidshinder’ en ‘erfdienstbaarheid’. Vooral het aantal zaken over mandeligheid, zoals een gezamenlijke schutting of muur, nam een spurt (plus 60 procent). Ook conflicten over ‘overbouw’, bijvoorbeeld vanwege de bouw van een serre of schuurtje) zorgde voor veel ergernis (plus 26,7 procent).