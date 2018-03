Vakantiehuisje als belegging? Let op addertjes onder het gras

GeldParticulieren staan in de rij om hun spaargeld in een vakantiehuisje te investeren, in de hoop daar een mooi rendement op te halen. ,,Dat is niet altijd reëel'', waarschuwt Dick Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie.

Is een vakantiehuisje een goede investering?

,,Als iemand geld over heeft en het een romantische bestemming vindt om zelf heen te gaan, lijkt het me prima. Maar als het gaat om een vakantiehuis als financiële belegging, is dat een ander verhaal. Op dit moment begint beleggen in recreatiewoningen een beetje bitcoinachtige trekjes te krijgen.''

Hoe bedoelt u dat?

,,Natuurlijk zoeken mensen naar alternatieven om rendement te maken nu de spaarrente zo laag is. Maar die vakantiehuizen worden in commerciële tv-programma’s aangeprezen als gouden kans. Daar moet je kritisch naar kijken. Als ze zo populair zijn dat je er slapend rijk van wordt, hoeven ze niet zo te worden aangeprezen. Er zitten nogal wat haken en ogen aan de aanschaf van een huisje. Het levert lang niet altijd op wat mensen ervan verwachten.''

Wat zijn de addertjes onder het gras?

,,Vaak staan vakantiehuizen niet op eigen grond. Je betaalt erfpacht, huur voor de grond waar je woning op staat. De huurprijs ligt voor een bepaalde periode vast. Als dat bijvoorbeeld tien jaar is, kan de grondeigenaar de prijs na die periode eenzijdig sterk verhogen.



Verder worden vakantiehuizen vaak minder solide gebouwd dan gewone huizen. Er zijn veredelde garageboxen bij; huizen die in een periode van dertig jaar volledig moeten worden afgeschreven. Kopers moeten eigenlijk, net als bij het woonhuis, een bouwkundige keuring laten doen voorafgaand aan de koop. Bij een eerste bezoek, als je geniet van het prachtige uitzicht op zee, zie je niet dat de boiler en de dubbele beglazing moeten worden vervangen.



Ook de locatie is belangrijk. Als jij iets hebt met een bepaalde plek, bijvoorbeeld omdat je er bent opgegroeid, wil dat nog niet zeggen dat andere mensen er ook iets mee hebben. Als je het koopt voor de verhuur, moet je met een andere bril kijken en commercieel kiezen voor een populaire plek.



Realiseer je vooraf dat je kosten moet maken en bedenk dat de hypotheekrente van een tweede huis niet aftrekbaar is van de belasting. Dat kan pijn doen bij stijgende rente.''

Maar het rendement is wel hoger dan bij een spaarrekening, toch?

,,Dat is niet zeker. Met alleen de aanschaf van het huis ben je er niet, er komen kosten bij voor onder andere onderhoud, schoonmaak, gas en licht en verzekeringen. Voordat je een huis koopt, zou je een rekensom moeten maken hoeveel weken het huis moet zijn verhuurd om uit de kosten te komen. Tel ook de gederfde rente voor het geïnvesteerde bedrag mee. Bedenk of je de verhuur zelf doet, of het een ander laat regelen. Een huis moet meestal veel worden verhuurd om te renderen. Dat is niet altijd reëel. Mensen gaan toch ook graag naar Frankrijk op vakantie.''

Wordt een vakantiehuis ook meer waard in de loop van de tijd?

,,Het is allerminst zeker dat je winst maakt op het huis. Het zou mooi zijn, maar reken er niet op. De waarde wordt bepaald door vraag en aanbod. Nu is de vraag groot, dus de prijs van een vakantiehuis relatief hoog. Die vraag is zo groot omdat de babyboomers geld te besteden hebben. Ze hebben al lange tijd de wind in de rug als het gaat om de waarde van hun woonhuis. Ze hebben goed verdiend, gespaard en zijn nu op de leeftijd dat ze met pensioen zijn of gaan.



Alle generaties na de babyboomers zijn kleiner. Over twintig jaar, als de babyboomers massaal hun huizen weer willen verkopen, zijn er minder kopers. Rendement uit het verleden, toen er minder woningen waren, zegt niet alles over rendement in de toekomst. Vraag je af of je niet als laatste in een verzadigde markt stapt.''

Hoe kunnen mensen dan wel slim met hun spaargeld omgaan?

,,In mijn boek leg ik mensen uit dat ze het beste een begroting kunnen maken voor geluk. De meeste mensen sparen voor pensioen of meer vrije tijd. Dat is een goed vertrekpunt om een financieel plaatje te maken. Hoeveel heb je nodig en hoe kan je dat bereiken? Soms ligt het doel dichter binnen bereik dan je denkt.



Verder leg ik mijn studenten altijd uit dat je niet al je eieren in één mandje moet leggen. Ik, en velen met mij, hebben al een investering gedaan in een woonhuis. Als je al je geld in stenen belegt, heb je veel last van schommelingen op de vastgoedmarkt. Daarom is het slim om voor andere beleggingen te kiezen. Zelf beleg ik een beetje in fondsen zonder risico, met een iets hoger rendement dan een spaarrekening.''