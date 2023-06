Vader komt er bekaaid vanaf: we geven minder uit dan met Moederdag

Bloemisten, parfumerieën en chocolaterieën daarentegen beleven een stuk minder plezier aan Vaderdag dan aan Moederdag. Zelfs kaartjes lijken we minder te versturen aan vaders. Volgens de analyse van ING gaat de bloemenomzet ook wel extreem omhoog met Moederdag. Die laat rond die dag meer dan een verdubbeling zien. In de winkels ligt de pinomzet bij bloemisten zo’n 120 procent hoger, terwijl via webshops de plus voor bloemenbestellingen (via iDEAL) zelfs 130 procent hoger is dan op een normale dag in deze periode.