Unox lanceert vegetarische versie van beroemde rookworst

Unox heeft er naar eigen zeggen jaren over gedaan om een vleesloze versie te ontwikkelen van zijn beroemde rookworst. ,,Eigenlijk hadden we die al vier jaar terug willen introduceren, maar het heeft lang geduurd om de smaak en textuur écht goed te krijgen", vertelt Thijs Sleddering, marketingmanager van Unox, dat sinds 1937 worsten maakt.



,,In pasta bolognese kun je gemakkelijk gehakt vervangen door bijvoorbeeld courgette. Maar in stamppot is de rookworst een essentieel deel. Het moet dus echt goed smaken."



Pas twee jaar geleden hadden de vleestechnologen in Rotterdam en Oss een acceptabele versie te pakken. ,,Die was verkoopbaar, maar dat is niet goed genoeg. De rookworst is zó iconisch. Die moet het origineel echt benaderen."



De moeilijkheid zit hem in de juiste bite, stelt Unox, dat onderdeel uitmaakt van levensmiddelengigant Unilever. ,,Een goede worst is veel moeilijker dan hamburgers of gehaktballetjes. Je moet erin kunnen prikken, hij moet sappig zijn en onze u-vorm bezitten." Dat laatste lukte door de darm te vervangen door een omhulsel van natriumalginaat, een materiaal gewonnen uit zeewier.



