Unmanned Valley op vliegveld Valkenburg moet dronecentrum van Europa worden

Hema naar rechter om EenVandaag-item over asbest in make-up: ‘Niet waar, wij nemen geen risico's!’

14:42 Onderzoek van actualiteitenprogramma EenVandaag uit 2019 heeft asbest aangetoond in make-upproducten van parfumerie Douglas en de Hema. Onafhankelijke laboratoria, in binnen- en buitenland, hebben sporen van de potentieel kankerverwekkende stof gevonden. Hema en Douglas lieten de cosmetica zelf testen en ontkennen dat hun producten het gevaarlijke mineraal bevatten. ‘Niet waar! Wij zijn Hema en nemen geen risico’. In een kort geding eist het bedrijf nu rectificatie.