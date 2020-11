Unilever waagt gok met belastingclaim van 11 miljard

De timing is bijzonder. Uitgerekend een dag voordat de Tweede Kamer experts hoort over een wetsvoorstel dat de aandeelhouders goud geld kan kosten, komt Unilever met het definitieve besluit: het levensmiddelenconcern is nu 100 procent Brits. De Nederlandse rechtspersoon Unilever NV is voorgoed verleden tijd: er zijn nu alleen nog aandelen in Unilever PLC over, dat staat voor public limited company.