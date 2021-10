Unilever: prijzen levensmiddelen stijgen nog zeker een halfjaar

Was- en levensmiddelenreus Unilever heeft zijn prijzen de afgelopen periode met ruim 4 procent verhoogd vanwege dure grondstoffen. Het bedrijf verwacht dat de piek nog niet is bereikt en dat de stijging nog zeker een halfjaar doorgaat. Ook andere fabrikanten van consumentengoederen hebben prijsstijgingen doorgevoerd, zoals verzorgings- en schoonmaakmiddelenconcern Procter & Gamble.

De verkopen van Unilever (eigenaar van merken als Ben&Jerry's, Dove, Conimex en Knorr) daalden de afgelopen periode wat door de impact van de coronapandemie in Zuidoost-Azië en de lockdownmaatregelen in die regio. In totaal daalde de verkoop van Unilever in het derde kwartaal met 1,5 procent vergeleken met een jaar eerder. De totale omzet nam wel met 4 procent toe, naar 13,5 miljard euro. Dat komt vooral doordat Unilever de prijzen heeft verhoogd en ook door overnames.

Topman Alan Jope meldt dat zijn bedrijf ondanks kostenbesparingen op allerlei fronten toch niet kan voorkomen dat producten duurder worden voor de consument. ,,We hebben met gigantische prijsstijgingen van grondstoffen te maken. Dan heb ik het niet om één specifieke productielijn, maar echt om álle producten. Plantaardige olie, soja, papier, karton. Het zijn de grootste stijgingen in 20 jaar tijd waar we mee worden geconfronteerd. De oplopende inflatie kunnen we voor 70 procent tackelen door de prijsstijging van 4,1 procent. De overige 30 procent bestaat vooral uit efficiencymaatregelen.’’

Piek nog niet bereikt

Jope verwacht dat de (inflatie)piek nog niet is bereikt. ,,De prijzen zullen helaas verder stijgen, ik verwacht het vierde kwartaal dit jaar met nog een keer 4 procent. En volgend jaar zal het er niet beter op worden. De verwachting is dat de inflatie tot zeker halverwege 2022 verder omhoog gaat. Met duurdere spullen in de winkels tot gevolg.’’

De topman van het Britse bedrijf durft geen voorspellingen te doen voor heel 2022, maar geeft wel aan dat sommige producten voor bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal (met name karton) in prijs niet snel omlaag zullen gaan door de groei van e-commerce. ,,Maar dat geldt bijvoorbeeld weer niet voor de prijs van palmolie, door coronamaatregelen waren er dit jaar te weinig arbeidsmigranten in Maleisië voor de oogst. Op dat front zal het rustiger worden.’’

Theetak

Unilever meldt dat de operationele afsplitsing van de theetak (met bekende merken als Lipton en Pukka) begin oktober is afgerond en ‘focust zich nu op de volgende fase voor dit bedrijf dat naar verwachting een beursgang, verkoop of partnerschap zal zijn', schrijft het bedrijf in een toelichting op de kwartaalcijfers.

