Unilever nog steeds voorstander van afschaffing dividendtaks

Unilever wacht het besluit van het kabinet rond de dividendbelasting af. Het was- en levensmiddelenconcern blijft voorstander van afschaffing van de dividendbelasting, zo laat het bedrijf weten in een reactie op het besluit van het kabinet om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen.

,,De afschaffing van de dividendbelasting blijft voor Unilever van groot belang. Zowel voor het brede investeringsklimaat in Nederland als voor het creëren van een gelijk speelveld tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk waar ze geen dividendbelasting kennen. Minister-president Rutte heeft vanmiddag aangegeven het totale belastingplan voor bedrijven opnieuw te wegen en wij wachten deze weging af.''

Eerder vandaag maakte Unilever bekend voorlopig niet zijn hoofdkantoor in Londen op te geven. Het plan was om één hoofdkantoor in Rotterdam te betrekken. De door Nederlands aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting bleek uiteindelijk niet voldoende reden om dat ook daadwerkelijk te doen.

Shell



Olie- en gasconcern Shell blijft eveneens voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. ,,We hebben consequent benadrukt dat dit belangrijk is voor de concurrentiepositie van Nederland en Shell. De positie van Shell is onveranderd. In de afgelopen dertien jaar hebben we beleidsmakers er herhaaldelijk op gewezen dat Shell afschaffing van de dividendbelasting zou verwelkomen'', aldus een verklaring van het Brits-Nederlandse concern.



Ook verfconcern AkzoNobel blijft vóór het afschaffen van de dividendbelasting. ,,Dat hebben wij eerder ook al aangegeven'', stelt een woordvoerder.

Philips is 'neutraal'