Unilever gaat merendeel van zijn thee-divisie afsplitsen, waaronder Lipton

Voormalig Wirecard-top­man opnieuw gearres­teerd in omvangrij­ke Duitse fraudezaak

22 juli Vorige maand liet de verdwijning van 2 miljard euro de Duitse financiële wereld trillen. Voormalig topman Markus Braun van betalingsverwerker Wirecard werd opgepakt als verdachte in het omvangrijke fraudeschandaal. Hij werd op borgtocht vrijgelaten, maar is nu opnieuw opgepakt. Ook twee bestuursleden van het bedrijf zijn in de kraag gevat, omdat ze al sinds 2015 betrokken zouden zijn bij gerommel met de boekhouding.