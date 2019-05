Uitbetaald worden in bitcoin? Medewerkers BTC Direct zijn er blij mee

Nu de koers van de bitcoin stijgt, zit de stemming bij BTC Direct er goed in. Sinds een jaar krijgen de medewerkers van dit handelsplatform in virtuele munten een deel van hun salaris uitbetaald in bitcoin. DNB kijkt onderwijl met de nodige argwaan naar al het gespeculeer met de virtuele munt.

,,Euforie alom hier”, vat Jerrymie Marcus de stemming bij zijn baas, BTC Direct, samen. ,,’s Ochtends vroeg begint het al; de ene na de andere smiley wordt in de groepsapp gegooid. Vooral van die raketjes, wijzend op de koers die to the moon gaat.”

BTC Direct is tot dusver het enige bedrijf in Nederland waar werknemers ervoor kunnen kiezen een deel van hun salaris in bitcoin uitbetaald te krijgen. Alle 30 medewerkers doen eraan mee, gemiddeld met een bedrag van 100 euro. Volgens de wet mag het, zolang het ‘vaste’ salaris hoger is dan het minimumloon.

Gezien het grillige koersverloop behoorlijk risicovol, zou je zeggen Toch ziet de 34-jarige Marcus dat anders. ,,Het is maar een klein bedrag dat ik laat uitbetalen en anders zou ik dat geld toch aan onzin uitgeven.” Daarbij moet worden aangetekend dat de jonge cryptomedewerker een rotsvast vertrouwen heeft in de cryptomunt. ,,Zoals iedereen die bij ons werkt, ben ik ervan overtuigd dat de koers op termijn naar de 100.000 euro gaat.”

Volledig scherm Jerrymie Marcus, werkzaam bij handelsplatform BTC Direct. © BTC Direct

Grillig

Tot nu toe is dat nog verre van realiteit. De cryptomunt noteerde in december 2017 het hoogste punt in zijn tienjarig bestaan: 16.000 euro, om daarna diep weg te zakken. Sinds een paar weken klimt de munt weer iets. Deze week tikte die even de 8000 euro aan.

Van al die koersschommelingen ligt Marcus niet wakker. ,,Daar rolt toch een gemiddelde uit”, is zijn idee. Volgens hem verklaart dat ook waarom zijn collega’s en hij tot nu toe een aardig rendement hebben geboekt met hun bitcoin-salaris.

De eerste uitbetaling in bitcoin was op 27 juni 2018, toen één bitcoin nog 5300 euro waard was, nu is die de 8000 euro waard. ,,Gemiddeld komt de koers daarmee uit op 0,27 bitcoin. Door die stijging is mijn jaarinleg van 1200 nu ongeveer 2100 euro waard. Ofwel een rendement van 75 procent”, becijfert Marcus.

Bezwaren dat die winst slechts virtueel is, veel bitcoin-bezitters door de koersdalingen juist in de min staan, dat toezichthouders waarschuwen voor de bitcoin als risicovolle belegging, wuift hij allemaal weg. ,,Er zijn steeds meer partijen die de munt en onderliggende technologie omarmen. Zo gaat Microsoft de technologie van specifiek de bitcoin gebruiken voor een nieuw verificatieprogramma.”

Zorgen

DNB wil niet inhoudelijk ingaan op de handel en wandel van het handelsbedrijf, onder het mom van ‘iedereen is vrij om bitcoin te verhandelen’. Máár: in algemene zin wil de toezichthouder wel kwijt zich zorgen te maken over het speculatieve karakter van de bitcoin. ,,Het is geen geld. Er wordt nauwelijks meebetaald en de cryptomunten zijn niet algemeen geaccepteerd”, benadrukt de zegsman. De waakhond heeft zich al vaker in waarschuwende zin uitgelaten over de cryptomunten.

De waarschuwing lijkt niet helemaal aan dovemansoren gericht. Uit onderzoek van Kantar TNS dat eind vorig jaar verscheen bleek dat in een half jaar tijd ruim 100.000 Nederlanders hun geld uit de cryptomunten hadden gehaald. Bij BTC Direct merken ze de laatste weken toenemende interesse bij particulieren om weer in te stappen. Marcus: ,,Mensen willen toch graag een graantje meepikken.”