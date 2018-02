Uber schikt in zaak over gestolen techniek voor zelfrijdende auto's

'De omvang van het gesjoemel met koeien is verbijsterend'

9 februari De fraude met koeien in de melkveehouderij is vele malen groter dan werd gedacht. En het is niet het eerste schandaal in de agrarische sector. Waarom doen boeren dit en wat zijn de gevolgen?