Uber maakt bezwaar tegen verlies vergunning

VIDEO VDL-directeur Willem van der Leegte: Als je een kans ziet moet je die pakken

12 oktober Het Eindhovense VDL Groep, groot geworden met metaalbewerking en de productie van onder meer autobussen, behaalt jaar in jaar uit een miljardenomzet. Wat is het geheim van dit familiebedrijf? De vorig jaar aangetreden directeur én kleinzoon van de oprichter, Willem van der Leegte (36): ,,Ik heb het stuur niet alleen in handen, we leiden dit bedrijf met een hoop mensen samen.”