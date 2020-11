‘Tussen duurste en goedkoopste basisverzekering zit een verschil van 504 euro per jaar’

Veel reacties op premiever­ho­ging CZ: ‘Ook als je niet wil overstap­pen, kun je toch besparen’

10:24 GOES - Zorgverzekeraar CZ heeft vele tientallen reacties gehad op de verhoging van de zorgpremie. Een meerderheid is niet blij met de stijging, erkent het bedrijf. Of veel klanten zullen overstappen is koffiedik kijken, aldus vergelijkingssite Independer. ,,Als je écht niet weg wil bij een zorgverzekeraar, is er tóch een manier om goedkoper uit te zijn.”