TUI hoopt op 1 juli weer naar zonbestemmingen te vliegen

Nu het coronavirus in Europa minder agressief om zich heen grijpt, proberen reisorganisaties in allerijl voor het zomerseizoen te redden wat er te redden valt. TUI, de grootste touroperator van Nederland, hoopt vanaf 1 juli weer toeristen naar zonbestemmingen te brengen. Dinsdag moet duidelijk worden of de reisadviezen voor het buitenland versoepeld worden. ,,We beginnen met twee vluchten per week, vanuit daar gaan we verder werken.”

De negen vliegtuigen van TUI staan momenteel nog aan de grond, maar vanaf 1 juli hoopt de Nederlandse tak van het grote reisconcern de vliegreizen weer op te starten. De reisaanbieder wacht met smart op nieuwe reisadviezen die het kabinet dinsdag verwacht uit te brengen voor een aantal Europese landen. TUI heeft in ieder geval alle hoop gevestigd op drie landen die zelf al bezig zijn om toeristen weer te verwelkomen.

Griekenland, Spanje en Turkije, dat zijn de bestemmingen waar de Nederlandse zonaanbidder uit kan kiezen. In Griekenland openen er hotels van TUI op de eilanden Kreta, Kos, Rhodos en Zakynthos. In Spanje wordt er gevlogen naar Gran Canaria, Tenerife en Mallorca. In Turkije is Antalya vooralsnog de enige vakantiebestemming. Woordvoerder Petra Kok zegt dat er een hoop komt kijken bij het opstarten van de vliegoperatie. Volgens haar kan er daarom niet meteen zoveel gevlogen worden als voor de coronacrisis. ,,We beginnen met twee vluchten in de week per bestemming. Als blijkt dat er meer belangstelling is, gaan we vanuit daar verder werken’’, zegt Kok.

Geen quarantaine

Om de neuzen ook op de bestemmingen dezelfde richting op te krijgen, stelde het reisconcern een plan op waar alle hotels zich aan moeten houden. ,,TUI heeft ook eigen hotels, daar hebben we meer controle over. Die hotels zijn allemaal met een stappenplan aan de slag gegaan. Voor de andere hotels hebben we een speciale website gemaakt met instructies.’’ Volgens Kok worden alleen hotels aangeboden waar TUI een vakantie kan garanderen die volledig aan de gezondheidseisen voldoet. ,,Je kan geen lopend buffet meer aanbieden, dat moet allemaal anders.’’ Daarnaast wil TUI ook échte vakanties aanbieden, geen verkapte quarantaine. ,,Mensen moeten wel hun hotel uit kunnen.’’

TUI wil de reizen in eerste instantie aanbieden als alternatief voor alle mensen die nu nog een boeking bij de reisorganisator hebben staan. ,,Die mensen gaan we als eerste benaderen.’’ Maar volgens de woordvoerder blijft er ook aanbod over voor nieuwe boekingen. ,,We gaan niemand dwingen, er zullen ook veel mensen zijn die zeggen: schuif mijn boeking maar door naar volgend jaar, of maak er een wintersport van.’’

Tekst loopt door onder foto.

Volledig scherm TUI opende begin deze maand weer een aantal reisbureau's. Alle winkels van de reisorganisatie gingen in maart dicht vanwege het coronavirus. © ANP

Volle vliegtuigen

De vliegtuigen van TUI zullen tijdens de vluchten vanaf 1 juli wel gewoon volledig gevuld worden. ,,Een vliegtuig met minder passagier is niet mogelijk’’, stelt woordvoerder Petra Kok. Volgens haar worden vakanties dan onbetaalbaar. Wel worden er door de reisorganisatie dingen aangepast voor de vluchten naar de zonnige oorden. Zo is het niet mogelijk om handbagage mee te nemen aan boord, om zo de bewegingen in het vliegtuig van passagiers te minimaliseren. TUI heeft nog geen besluit genomen of reizigers zich van tevoren ook moeten laten testen op het coronavirus. ,,Dat soort dingen zijn we nu aan het bespreken en uitzoeken’’.

Het reisconcern kijkt reikhalzend uit naar aankomende dinsdag. Dan maakt premier Mark Rutte meer bekend over de aankomende vakantieperiode. TUI hoopt met name dat de reisadviezen positiever worden. ,,Ze staan nu op oranje, dat moet naar geel of groen.’’ Rutte zei afgelopen dinsdag dat vakanties in het buitenland mogelijk zijn: ,,Als dat landen betreft waar de risico’s gelijk zijn aan Nederland.’’ Hij vertelde tijdens hetzelfde persmoment dat hij hoopt ‘volgende week’ duidelijkheid te kunnen scheppen over welke reisadviezen Nederland gaat geven. Reisorganisatie TUI voert zelf ook overleg met de overheid en heeft stevige hoop dat de reisadviezen aangepast zullen worden.

Nederlanders nog niet welkom

Niet alleen TUI wil weer aan de gang met de vluchtoperatie naar de zonbestemmingen. Transavia start ook langzaam zijn vliegverkeer weer op. Vanaf 4 juni vliegt de vakantievlieger weer op zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Zomaar een vlucht boeken is overigens alles behalve aan te raden. In Spanje worden sommige toeristen momenteel teruggestuurd. Pas vanaf juli zijn buitenlandse toeristen weer welkom in het land. En ook in Griekenland zijn voorlopig Nederlanders niet welkom, blijkt uit een gepubliceerde lijst met 29 landen waaruit toeristen wél welkom zijn. De eerste mogelijkheid dat daar verandering in kan komen, is per 1 juli. Dan mogen er ook weer vliegtuigen vanuit het buitenland op de populaire vakantie-eilanden landen.

De reisbranche heeft een gigantische klap gekregen door het coronavirus. Het toerisme ligt vrijwel compleet op z’n gat en de belangen zijn enorm. De cijfers en percentages doen je duizelen. Zo zorgt het toerisme voor 10 à 11 procent van het bruto binnenlands product van de EU (de totale waarde van goederen en diensten). Dat is ruim 1300 miljard euro. De toeristische sector telt 27 miljoen banen, meer dan een achtste van de totale werkgelegenheid in de EU.

Bekijk onze video's over het coronavirus in onderstaande playlist: