Trump zwakt maatregelen tegen China af

UPDATE Men At Work toch failliet verklaard, onderzoek naar doorstart

26 juni BRABANT - Kledingwinkelketen Men At Work is failliet verklaard. Het bedrijf kreeg afgelopen vrijdag al uitstel van betaling. Na een inventarisatie kwam bewindvoerder Evert Baart tot de conclusie dat een faillissement onontkoombaar is. De keten heeft vier winkels in Brabant en een distributiecentrum in Best.