‘Trump tekent handelsdeal met China’

ACM Inval bij Vattenfall in onderzoek naar foute verkoop­prak­tij­ken

11 december Toezichthouder ACM is bezig met een inval bij het kantoor van Vattenfall (voorheen Nuon) Sales Force in Weesp. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. De waakhond verzamelt bewijs in het onderzoek naar foute verkooppraktijken door energieleveranciers.