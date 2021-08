Trouwe klanten stuwen winst Adyen: 'Klanten beginnen klein en geven daarna meer volume’

Omstreden Nederland­se zakenman (45) sterft aan corona, gedupeer­den trekken aan bel

26 juli Een van oplichting beschuldigde zakenman uit Eindhoven is op 45-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat bevestigt zijn collega Petrus Leistra en blijkt ook uit een overlijdensbericht dat deze site heeft gezien. Door het plotselinge overlijden van de 45-jarige Boris Vinken is er de afgelopen weken een hoop gedoe ontstaan rond een van zijn firma’s in België. Honderden klanten trekken aan de bel omdat zij zich door het Antwerpse bedrijf Whoppa Pool opgelicht voelen.