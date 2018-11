Trendwatcher Everts vecht boetes aan voor vasthouden telefoon in ‘zelfrijdende’ auto

Everts herinnert zich de bonnen nog als de dag van gisteren. ,,Het gebeurde op de A2. Jaarlijks rijd ik een slordige 50.000 km, op de snelweg zet ik daarom altijd de autopilot van mijn Tesla aan. Zo kan ik jaarlijks 600 tot 800 uur in de auto werken op mijn smartphone.” Volgens de trendwatcher en voorvechter van elektrisch rijden is dat volledig veilig. ,,Ik doe het alleen op de snelweg - daar is de autopilot voor bedoeld - en rijd dan netjes met constante snelheid op de rechter strook.” Helaas voor Everts dacht de politie daar anders over. De verkeerspolitie bekeurde hem op 10 en 16 oktober 2017 voor rijden met een smartphone in de hand. ,,Ik reed volkomen veilig volgens de politie en slingerde niet,” repliceert de trendwatcher. Hij accepteert de boetes niet en laat de zaak voorkomen. Morgen, ruim een jaar later, staat hij voor de rechtbank van Utrecht. ,,Ik hoop aan te tonen dat rijden met Tesla's autopilot veel veiliger is dan met de handen aan het stuur.” Hij krijgt hulp van verkeersjurist Axel Mille.

Rij-instructeur

Everts wijst op diverse onderzoeken waaruit blijkt dat rijden met de autopilot vele malen (‘wel zeven maal’) veiliger is dan via een menselijke chauffeur. Het aantal ongelukken ligt zo liefst 40 procent lager.



Ook juridisch heeft de Tesla-liefhebber zijn verweer klaar. ,,Ik dien als toezichthouder behandeld te worden, als een rij-instructeur,” stelt hij. ,,Het systeem vraagt mij elke minuut of ik er nog ben en dan moet ik even met mijn handen op het stuur tikken. Ik ga er zeer verantwoordelijk mee om.”



De vraag is uiteraard of de rechtbank van Utrecht met Everts’ lezing mee gaat. Inmiddels zijn er in Europa en de VS de nodige ongelukken met Tesla's bekend. Zo knalde er afgelopen augustus in Nijmegen een Tesla tegen een boom, waarbij twee gewonden vielen en een vrouw haar ongeboren kind verloor. Niet duidelijk is of de autopilot was ingeschakeld. In veel gevallen bleek later van niet. Bij een crash in de Amerikaanse staat Utah was dat eerder dit jaar wél het geval.