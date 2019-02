Treinen volledig op groene stroom: 1,5 miljard kilo CO2 bespaard

NS en 17 andere spoorbedrijven sloten in 2014 een contract met Eneco voor het leveren van zoveel mogelijk duurzame stroom. Afgesproken werd dat in dat treinen per 2018 alleen nog op honderd procent groene stroom uit - voornamelijk Nederlandse - windparken van Eneco zouden rijden. Uiteindelijk lukte dat al een jaar eerder, in 2017. NS, die het leeuwendeel van alle stroom afneemt, is daarmee de eerste treinuitbater in de wereld die volledig klimaatneutraal rijdt. Volgens Milieu Centraal betaalt dat besluit zich nu uit.



Wel is een nuance te maken op de cijfers: de spoorwegen gebruiken per jaar een gigantische 1,2 terrawatt uur (1.200.000.000 kWh) om alle treinen te kunnen laten rijden. Dat is evenveel als het jaarlijkse stroomverbruik van 400.000 gezinnen. De spoorwegen zijn echter niet de enige partij in Nederland die windstroom gebruiken.



Inmiddels wordt er zoveel duurzame stroom gebruikt dat die nooit allemaal uit eigen groene energie kan komen. Eneco moet daarom ook zogenaamde GVO's (Garanties Van Oorsprong ) uit het buitenland opkopen, bevestigt het energiebedrijf. Daarbij gaat het veelal om windenergie uit Scandinavië.