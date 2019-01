Transporteurs vrezen Brexit-nachtmerrie: uren wachten voor Britse douane

Ook de Nederlandse douane bereidt zich voor op het ergste. Vorig jaar is begonnen met het werven van 928 douaniers. Eind maart zijn er ruim 500 aangenomen van wie er 300 inzetbaar zullen zijn. ,,Dat is genoeg om de eerste gevolgen van de brexit op te vangen’’, zegt Gera van Weenum van het ministerie van financiën.



Vrachtauto’s uit het Verenigd Koninkrijk zullen niet meer ongehinderd van de boten kunnen rijden. Maar het zijn er ook zo veel, dat niet alles gecontroleerd kan worden. ,,We zullen keuzes in de handhaving moeten maken. Maar dat gebeurt nu ook al.’’ Niet elke container van buiten de EU wordt doorgelicht.



De douane leidt het nieuwe personeel in groepen van 150 mensen op. ,,We kunnen niet sneller. Je moet het zelf ook aankunnen. Ons personeelsbestand groeit 20 procent.’’



Van Lier denkt en hoopt dat de harde brexit uiteindelijk niet doorgaat. ,,Er is nu een chicken game bezig. Op het laatste moment zal er wel een oplossing komen.’’ Hij zegt dat de Britten niet weten wat ze doen. ,,Al het transport naar Engeland zal duurder worden. Als wij bij de douane moeten wachten, kost dat geld. En distributiecentra waar wij leveren werken met lostijden. Als we om 16.00 uur gepland staan, helpen ze ons niet meer als we een half uur later komen. Moeten we weer wachten. En uiteindelijk betaalt de eindgebruiker, de Britse consument de hogere rekening.’’