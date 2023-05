Transavia schrapt in juli en augustus 210 vluchten, bijna alle reizigers omgeboekt

Sunweb laat vakanties doorgaan

Alle vakanties met Transavia-vluchten bij Sunweb in het hoogseizoen kunnen doorgaan, zo liet de reisorganisatie, die ook de merken Eliza was here, GOGO en Primavera voert, via een persbericht weten. Sunweb zegt alle informatie op de websites aangepast te hebben aan de laatste schema’s van Transavia, waardoor vakantiegangers er volgens de organisatie vanuit kunnen gaan dat ze zonder problemen op hun bestemming komen. Verreweg de meeste klanten waarbij de vlucht gewijzigd of geannuleerd wordt, kunnen alsnog op dezelfde dag naar hun bestemming vliegen. Slechts een hele kleine groep gaat een dag eerder of later heen of terug. mmSinds mei werkt iedereen bij Sunweb Group met man en macht aan een passend alternatief voor iedereen, en met succes”, verklaart Sunweb-topman Mattijs ten Brink.