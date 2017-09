Topvrouw van het jaar ziet geen verschil tussen man en vrouw

De grote winnares van de avond kan zich echter niet vinden in Onrusts stelling. ,,Mijn ervaring is dat typisch vrouwelijke eigenschappen juist meer nodig zijn in besluitvorming van organisaties. Vrouwen zijn vaak helderder en denken beter na over de consequenties'', vindt de Graaf.



Op familiegebied dankt ze naar eigen zeggen veel aan haar man. ,,Ik denk dat nog wel eens vergeten wordt wat de rol van een man naast een topvrouw is. Ik werk één dag per week thuis, maar ik had dit nooit kunnen bereiken zonder mijn man. We willen de opvoeding van onze kinderen niet uitbesteden aan anderen, dus komt er veel op hem neer.''



De Graaf kiest er zelf voor geen onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. ,,Of je als jongen of meisje geboren bent maakt niet uit voor de carrière die je maakt. In de groep tot 40 jaar zijn er inmiddels meer vrouwen dan mannen. Meisjes studeren ook vaker en sneller af. Er is écht heel veel om optimistisch over te zijn.''