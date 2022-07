Topvrouw KLM: personeelstekorten in luchtvaart nog lang te merken

Hoewel de problemen op Schiphol afnemen, zullen de gevolgen van de personeelstekorten in de luchtvaart net als elders in de maatschappij nog lang te merken zijn. Dat verwacht de nieuwe KLM-topvrouw Marjan Rintel. ,,We zijn bezig rust en stabiliteit te creëren. Is het goed genoeg? Nee, dat is het nog niet, maar het gaat elke week beter.”

Sinds begin deze maand is Rintel de baas bij KLM. Ze bood klanten van de luchtvaartmaatschappij al haar verontschuldigingen aan omdat KLM niet de service bood die de klanten gewend zijn. Daar kwam nog een storing in het bagagesysteem van Schiphol overheen die voor een week aan problemen zorgde.

Kofferchaos

De kofferproblemen op Schiphol, die al langer speelden, zijn een ‘domino-effect’ legt Rintel uit. ,.Mensen stonden lang in de rij en dan haalden ze soms hun vlucht nog niet, maar dan zaten hun koffers wel al op de vlucht. Of de koffers gingen niet mee terwijl mensen wel vlogen.” Dergelijke problemen zijn er niet alleen op Schiphol en niet alleen bij KLM, benadrukt Rintel. ..Het kost heel veel extra werk, waardoor het ook moeilijker wordt om terug te komen op een normaal serviceniveau.”

Doordat KLM onder andere een deel van de vluchten schrapte en minder tickets verkocht, gaat dat steeds beter. ,,Als je een voorspelbaar product hebt, wordt het makkelijker. Dat is die rust en stabiliteit.” Dat is ook nodig want de chaos uit de meivakantie was ook ‘lastig voor veel KLM-collega’s’ die Rintel de afgelopen weken sprak.

En van die collega’s zijn er dus nog meer nodig. ,,We zijn met man en macht bezig om personeel te werven”, aldus de topvrouw. ,,Maar we moeten in de luchtvaart ook gaan nadenken hoe we daar op langere termijn mee om gaan.”

Winst

Vooralsnog gaat het ondanks de problemen op Schiphol, die KLM tientallen miljoenen euro’s aan compensatie van reizigers kostte, goed met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Voor het vierde kwartaal op rij was er een operationele winst en die is nu weer op het niveau van voor de coronacrisis zelfs nu er geen NOW-coronasteun meer was, geeft financieel directeur Erik Swelheim aan. Die winst leidde ertoe dat KLM de lening van de overheid in het kwartaal in zijn geheel kon terugbetalen.

Voor het eerst sinds de coronacrisis kon luchtvaarconcern Air France-KLM winst in de boeken zetten. Na KLM kon ook Air France zwarte cijfers overleggen door het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen.

Ook in het derde kwartaal verwacht KLM die positieve lijn door te kunnen zetten. ,,Er komen nog veel boekingen binnen. We hebben in slechte tijden ons netwerk op peil gehouden en daar plukken we nu de vruchten van”, aldus Swelheim.

Na de terugbetaling van de staatssteun dient zich nu de terugbetaling van de uitgestelde loonbelasting nog aan. Dat gebeurt vanaf oktober. In totaal moet KLM zo’n 1,5 miljard euro aan belasting uit de coronaperiode nog voldoen.