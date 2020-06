Topman Transavia: ‘Een vliegtuig is echt iets anders dan een theater’

Ongeloof bij viroloog om groot Servisch dancefesti­val in augustus: 'Heel naïef van de Nederlan­ders’

19 juni Het ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt Nederlandse festivalgangers heel goed na te denken of het wel verstandig is om in augustus naar Servië af te reizen voor een groot dancefestival. De organisatie achter het vierdaagse Exit Festival - populair bij Nederlandse jongeren - kondigde deze week tot verrassing van velen aan dat de twintigste editie van het festival gewoon doorgaat deze zomer. Viroloog Bert Niesters vindt dat onbegrijpelijk. ,,Zo te zien gaan we het druk krijgen.”