Topman Pieter Elbers vertrekt bij KLM: ‘Ingeslagen als een bom’

Het aangekondigde vertrek komt hard aan bij de ondernemingsraad van de luchtvaartmaatschappij, zegt voorzitter Dario Fucci. ,,De CEO die ons bedrijf door de zwaarste storm in ons bestaan heeft geloodst, gaat ons verlaten. Dit zal voor veel collega’s een zware boodschap zijn en men heeft echt wel tijd nodig om dit te verwerken.’’



Volgens Fucci is Elbers ‘zeer gewaardeerd en zeer geliefd’. ,,Dit is echt ingeslagen als een bom’’, vertelt Fucci, die op het moment van de bekendmaking als gezagvoerder vanuit Istanbul naar Schiphol vloog. ,,Ik had twee stewardessen aan boord die toen ze het nieuws net hoorden met tranen in hun ogen stonden’’, aldus de OR-voorzitter. ,,Mijn telefoon is ook ontploft.’’



De timing van de aankondiging is wellicht wat ongelukkig omdat KLM nog altijd in een moeilijke fase zit, meent Fucci. ,,De moraal van de medewerkers krijgt wel een tik. We werken op dit moment heel hard met heel weinig mensen en zijn al twee jaar aan het vechten voor ons bestaan’’, legt de OR-voorman uit. ,,Als dan de voorman die zeer geliefd is en alles bij elkaar houdt vertrekt, dan maakt dat wel indruk.’’



Bang dat Elbers door de vroege aankondiging van zijn vertrek minder goed in staat is de belangen van KLM te verdedigen, is Fucci niet. ,,De manier waarop Pieter zijn rol als topman heeft opgepakt was natuurlijk fantastisch, maar de insteek verandert niet met een nieuwe president-directeur.’’



Wat Fucci betreft is het logisch dat de opvolger van Elbers van binnen KLM komt. ,,Iemand van buitenaf werkt niet bij de complexiteit en de unieke structuur van KLM. Voor Pieter zat er een buitenstaander’’, verwijst Fucci naar oud-minister Camiel Eurlings. ,,En we weten hoe dat is afgelopen.’’