Topman Nike doet schokkende bekentenis: 'Ik heb vroeger een tiener doodgeschoten’

Een prominente bestuurder van een sportmerk heeft in een geruchtmakend interview bekend dat hij in de jaren zestig een tienerjongen heeft doodgeschoten. Het gaat om de 72-jarige Larry Miller, topman van Nike Basketball en zustermerken Jordan en Converse. ,,Het vreet me vanbinnen op”, zegt de Amerikaanse zakenman over zijn lang bewaarde geheim. De schokkende bekentenis komt voorafgaand aan de lancering van zijn nieuwe boek, dat volgend jaar verschijnt.

De moord vond ruim vijftig jaar geleden in de straten van West Philadelphia plaats. Miller was toen pas 16 en hoorde bij een criminele straatbende. Toen een vriend van hem werd doodgeschoten door een rivaliserend bendelid, kocht Miller een vuurwapen waarmee hij wraak wilde nemen. Maar in een dronken toestand schoot hij op 30 september 1965 niet de moordenaar van zijn vriend dood, maar een willekeurige jongen die hij als eerste tegenkwam, de 18-jarige Edward White. ,,Dat maakte het voor mij nog moeilijker, want het is allemaal voor niets geweest”, biecht Miller in het interview met Sports Illustrated op.

Na de schietpartij werd Miller aangehouden. Een rechter veroordeelde hem tot een jarenlange gevangenisstraf. Bij zijn sollicitaties heeft de Amerikaanse zakenman naar eigen zeggen nooit gelogen over zijn daad. Wel hield hij het lange tijd geheim voor zijn kinderen, vrienden en zakenrelaties. Dat vond hij ‘heel moeilijk’. ,,Omdat ik hier jarenlang voor wegrende”, legt hij uit. ,,Ik heb geprobeerd dit te verbergen en hoopte dat mensen er niet achter zouden komen.”

Tweede kans

Vlak voor het spraakmakende interview lichtte Miller enkele vrienden in over zijn bekentenis, onder wie basketballegende Michael Jordan en NBA-commissaris Adam Silver. Zijn werkgever laat in een verklaring aan BBC weten dat het levensverhaal van Miller ‘een ongelooflijk verhaal van een tweede kans’ is. ,,We zijn trots op Larry Miller en de hoop en inspiratie die zijn verhaal kan bieden”, stelt het bedrijf. Het sportmerk zegt voorstander te zijn van het beleid om voormalige gedetineerden te helpen met het bieden van kansen, zodat ook zij verder kunnen met hun leven.

Met zijn verhaal, dat uitgebreid wordt beschreven in zijn aanstaande boek Jump: My Secret Journey from the Streets to the Boardroom, hoopt Miller probleemjongeren te inspireren een andere weg in te slaan, los van criminaliteit of geweld. Daarnaast wil hij oud-gevangenen laten zien dat er ook na een verblijf in de gevangenis nog kansen voor hen zijn. ,,De fout van een persoon, of de ergste fout je leven, zou niet mogen bepalen wat er met de rest van je leven gebeurt”, aldus Miller.

Miller werkt al bijna 25 jaar bij Nike en is als topman verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten van Nike Basketball en de zustermerken Jordan en Converse.

