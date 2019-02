Topman KLM over onmin Frankrijk: We moeten elkaar weer vertrouwen

Hij is misschien wel de belangrijkste man in het hele Air France-KLM dossier, aan Nederlandse zijde. Hans Smits, president-commissaris van KLM en lid van de board in Parijs, hoopt dat de kapitaalinjectie door de Nederlandse staat niet de voorbode is van een nieuwe periode van ruzie. ,,We moeten elkaar weer gaan vertrouwen. Als dat gebeurt, betaalt de investering van de Nederlandse overheid zich terug.”

Neemt u ons eens mee naar vorige week dinsdag, de vergadering over de positie van Pieter Elbers.

,,Ik kan uit de boezem van dat overleg niet veel zeggen. Natuurlijk is het spannend geweest, maar er kwam een unaniem besluit over de herbenoeming. Daar zijn we blij mee.’’

Dat klinkt niet meteen als een aanleiding voor het kabinet om zo’n rigoureus besluit te nemen.

,,Ik heb over de discussie rond de herbenoeming dagelijks contact gehad met de bewindslieden. Ik weet niet of dat dossier van doorslaggevende betekenis was om aandelen te kopen, ik was niet op de hoogte van dat plan. Maar ik sluit niet uit dat de beslissing daardoor in een stroomversnelling geraakt is.’’

Binnen KLM stelt men dat het de ergste crisis was in 15 jaar samenwerking. Ziet u dat ook zo?

,,Het was een ernstige crisis, maar niet de eerste. We hebben een paar jaar geleden ook de discussie over het kasgeld gehad. Het heeft zich misschien opgestapeld. De emoties waren nu ook zo groot omdat het over een persoon ging die binnen KLM op handen wordt gedragen.’’

Het kabinet laat duidelijk doorklinken dat ze ernstig vrezen voor de positie van Schiphol. Snapt u die zorg?

,,Ja. Als er discussies plaatsvinden over de herbenoeming van een topman die zo goed heeft gepresteerd, begrijp ik dat je je toch eens achter je oren krabt. Zo van: jongens kom op, dat is niet de bedoeling. De Nederlandse economie heeft een sterke KLM en een sterk Schiphol nodig.’’

Volledig scherm De verhouding tussen KLM-topman Pieter Elbers (links) en Benjamin Smith, zijn baas, is al een tijd gespannen. © ANP

Er is de afgelopen weken geen voorstel naar buiten gekomen dat écht bedreigend was voor Nederland.

,,Laat ik het zo zeggen: Air France-KLM topman Ben Smith is een groot voorstander van KLM. Er is geen sprake van dat het een B-merk wordt, of dat er routes verlegd worden. Maar er moet wel iets veranderen. Binnen de groep en binnen het CEO-comité moet er weer een positieve benadering komen, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Ik moet u zeggen: daar is het nodige te winnen.’’

Zegt u dat mensen beter met elkaar om moeten gaan?

,,Er moet zoals in het begin van de fusie weer een sfeer van vertrouwen ontstaan tussen de hoofdrolspelers. Dat het niet om macht gaat, maar om inhoud.’’

Nederland speelt nu toch juist een machtsspel?

,,Dat klinkt weer zo negatief. Ik zie het meer als signaal dat er een nieuwe periode aanbreekt. Het is een investering in het belang van onze economie, van Schiphol en KLM. En van commitment richting de groep. Je investeert niet zomaar 700 miljoen in iets waar je geen vertrouwen in hebt.”