Topman Jumbo over reorganisatie: ‘Zeker niet bedoeld om familie Van Eerd rijker te maken’

Werknemers beroepsgoe­de­ren­ver­voer leggen het werk neer

12 april Werknemers in het beroepsgoederenvervoer, onder wie vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers, leggen maandag 24 uur lang het werk neer. Vakbonden FNV en CNV riepen op tot een nationale staking om hun eisen voor een betere cao kracht bij te zetten. Hoeveel last Nederland krijgt van de acties, is nog onduidelijk.