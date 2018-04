Topman Blokker stapt op vanwege 'verschil van inzicht'

,,De verwachtingen waren dat het wat sneller zou gaan'', zegt een woordvoerster over de koerswijziging. Of dat de verwachtingen van Meijer, de aandeelhouders, de commissarissen of van alle drie waren, wilde ze niet zeggen. Op vragen over de financiële resultaten ging Blokker eveneens niet in.

In de nieuwe strategie richt het bedrijf zich volledig op alleen nog de Blokker-winkels. Andere onderdelen zoals Intertoys, Leen Bakker, Big Bazar en Maxi Toys staan sinds vorig jaar in de verkoop. Onlangs werd bekend dat een groot aantal Xenoswinkels succesvol zijn verkocht aan interieurwinkelketen Casa . De koerswijziging gaat gepaard met verlies van bijna 2.000 banen.

Opvolger

Meijer was sinds januari 2016 topman van Blokker Holding en sinds augustus 2017 van Blokker. Daarvoor was hij onder meer actief voor Unilever en Ahold. Vanaf juli zal Michiel Witteveen zijn taken gaan waarnemen. Witteveen is nu voorzitter van de raad van commissarissen van Blokker Holding. Eerder was hij betrokken bij modeketen Witteveen en is nu bestuurder bij kledingwinkelketen Scotch & Soda.